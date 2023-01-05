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مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: زيارة الوزير الإسرائيلي لجبل الهيكل كانت هادئة وسلمية وأستغرب أن يخصص مجلس الأمن جلسة لهذا الموضوع البسيط

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:32
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