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رويترز: قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات النمساوية
Lebanon 24
06-01-2023
|
03:06
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