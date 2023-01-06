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إعلام إيراني: مقتل 7 وإصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمنزل جنوب شرقي إيران

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:02
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