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وزارة الدفاع البيلاروسية: القوات الروسية البيلاروسية المشتركة على أتمّ إستعداد للدفاع عن حدود "دولة الاتحاد"

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:59
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