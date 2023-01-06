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وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة: مؤشر أسعار الغذاء ارتفع 14.3٪ في عام 2022 مسجلا معدلا قياسيا

Lebanon 24
06-01-2023 | 05:18
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