Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تُؤكّد إحترامها وقف إطلاق النار وتتهم كييف بمواصلة القصف

Lebanon 24
06-01-2023 | 06:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: القصف مستمر في مدينة باخموت الأوكرانية برغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو
lebanon 24
06/01/2023 19:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيد الميلاد... روسيا تُعلن عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
06/01/2023 19:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من الساعة 12 من ظهر يوم غدّ الجمعة حتى منتصف ليل السبت (روسيا اليوم)
lebanon 24
06/01/2023 19:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هنغاريا: اتهامات كييف لروسيا بإطلاق صواريخ على بولندا "غير مسؤولة"
lebanon 24
06/01/2023 19:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:00 | 2023-01-06
11:36 | 2023-01-06
11:28 | 2023-01-06
11:25 | 2023-01-06
11:21 | 2023-01-06
11:15 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website