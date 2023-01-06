موسكو تُعلن أنّ القوات الأوكرانية قصفت مواقع القوات الروسية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ وتُشير إلى أن الجيش الروسي ردّ على مصادر إطلاق النار الأوكرانية ودمرها

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