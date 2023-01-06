16
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
شقيق وزير الداخلية في طالبان ردا على الأمير هاري: هزمت في لعبة الشطرنج بأفغانستان (العربية)
Lebanon 24
06-01-2023
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع في حكومة طالبان للمبعوث الأميركي: لن يتم استخدام أراضينا ضد أي دولة (العربية)
Lebanon 24
وزير الدفاع في حكومة طالبان للمبعوث الأميركي: لن يتم استخدام أراضينا ضد أي دولة (العربية)
06/01/2023 22:17:31
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: إيران تؤجج الحرب في أوكرانيا بتزويدها روسيا بالمسيرات (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: إيران تؤجج الحرب في أوكرانيا بتزويدها روسيا بالمسيرات (العربية)
06/01/2023 22:17:31
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يرفض التعليق على الجدل الذي أثارته تصريحات الأمير هاري (العربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يرفض التعليق على الجدل الذي أثارته تصريحات الأمير هاري (العربية)
06/01/2023 22:17:31
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعراك.. الأمير هاري يتهم شقيقه وليام بالاعتداء عليه!
Lebanon 24
شتائم وعراك.. الأمير هاري يتهم شقيقه وليام بالاعتداء عليه!
06/01/2023 22:17:31
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
04:59 | 2023-01-06
06/01/2023 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
05:15 | 2023-01-06
06/01/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-06
06/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون سوريون يحرقون الإطارات أمام ثكنة للجيش... ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
محتجون سوريون يحرقون الإطارات أمام ثكنة للجيش... ما السبب؟ (فيديو)
07:46 | 2023-01-06
06/01/2023 07:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات!
Lebanon 24
بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات!
06:36 | 2023-01-06
06/01/2023 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:06 | 2023-01-06
البنتاغون: أوكرانيا شهدت اليوم اشتباكات رغم إعلان بوتين وقف إطلاق النار
14:50 | 2023-01-06
البنتاغون: إرسال المركبات القتالية إلى أوكرانيا سيحتاج إلى شهرين (الشرق)
14:48 | 2023-01-06
بايدن يكرم "أبطال" أحداث 6 كانون الثاني 2021 (سكاي نيوز عربية)
14:24 | 2023-01-06
الرئيس الأوكراني: قرار واشنطن تزويدنا بمدرعات برادلي هو ما نحتاجه بالضبط (العربية)
14:14 | 2023-01-06
الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة (الشرق)
13:59 | 2023-01-06
مجلس النواب الأميركي يفشل للمرة 12 في اختيار رئيس له ويتجه للتصويت الـ 13 (الشرق)
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
06/01/2023 22:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact