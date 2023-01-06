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بريطانيا: نقابة العاملين في الإسعاف يعلنون عن إضراب في الـ23 من الشهر الحالي للاحتجاج على الأجور (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2023 | 12:00
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