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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-01-2023 | 12:57
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