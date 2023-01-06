Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس التونسي: الأفعال الصادرة من البعض ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

Lebanon 24
06-01-2023 | 18:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة (الشرق)
lebanon 24
07/01/2023 03:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي لرئيسة وزراء تونس: يجب استمرار المرافق العمومية والتصدي لكل من يسعى لضرب السلم الاجتماعي (الشرق)
lebanon 24
07/01/2023 03:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي قيس سعيد: غلاء الأسعار وفقدان مواد أساسية وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر
lebanon 24
07/01/2023 03:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية كانون الثاني المقبل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/01/2023 03:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:01 | 2023-01-06
19:57 | 2023-01-06
19:55 | 2023-01-06
15:49 | 2023-01-06
15:44 | 2023-01-06
15:06 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website