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السيناتور جيم ريش يدعو مجلس الأمن لتجاهل فيتو روسيا والسماح بتجديد آلية المساعدات لسوريا

Lebanon 24
06-01-2023 | 19:55
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