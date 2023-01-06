18
o
بيروت
18
o
طرابلس
6
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السيناتور جيم ريش يدعو مجلس الأمن لتجاهل فيتو روسيا والسماح بتجديد آلية المساعدات لسوريا
Lebanon 24
06-01-2023
|
19:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي
07/01/2023 03:39:59
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإستونية: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل
Lebanon 24
الخارجية الإستونية: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل
07/01/2023 03:39:59
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: سنقاتل لنحرم روسيا من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ولا شيء مستحيلا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: سنقاتل لنحرم روسيا من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ولا شيء مستحيلا
07/01/2023 03:39:59
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: سنطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن
Lebanon 24
أوكرانيا: سنطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن
07/01/2023 03:39:59
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
16:10 | 2023-01-06
06/01/2023 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
04:59 | 2023-01-06
06/01/2023 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
04:09 | 2023-01-06
06/01/2023 04:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
05:15 | 2023-01-06
06/01/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-06
06/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:01 | 2023-01-06
أميركا: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع السعودية
19:57 | 2023-01-06
صحيفة "فاينانشيال تايمز": تايوان تخطط لإطلاق خدمة اتصالات فضائية لمواجهة "هجوم صيني" محتمل
18:40 | 2023-01-06
الرئيس التونسي: الأفعال الصادرة من البعض ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
15:49 | 2023-01-06
البيت الأبيض: نجدد تأكيدنا أننا لا ندعم أي تطبيع مع "نظام الأسد"
15:44 | 2023-01-06
مجلس النواب الأميركي يعلق جلسة انتخاب رئيس له إلى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت واشنطن بعد فشله في 13 جولة
15:06 | 2023-01-06
البنتاغون: أوكرانيا شهدت اليوم اشتباكات رغم إعلان بوتين وقف إطلاق النار
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
07/01/2023 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact