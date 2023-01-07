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رئيس البرلمان النرويجي: إيران أعدمت محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني بدون مسوغ قانوني
Lebanon 24
07-01-2023
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05:41
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