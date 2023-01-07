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وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي ملتزم بهدنة وقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا
Lebanon 24
07-01-2023
|
06:36
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