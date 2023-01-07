Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية: مدينة سوليدار ما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني

Lebanon 24
07-01-2023 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث الأوكراني باسم الجبهة الشرقية: القتال في سوليدار ما زال مستمراً والروس يستخدمون الأسلحة الثقيلة
lebanon 24
07/01/2023 19:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: دفاعاتنا أسقطت ٧٣ صاروخا من أصل ٩٠ أطلقتها القوات الروسية (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2023 19:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو في مجلس خيرسون الإقليمي: المدينة باتت تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل شبه كامل (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/01/2023 19:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تُعلن أنّ القوات الأوكرانية قصفت مواقع القوات الروسية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ وتُشير إلى أن الجيش الروسي ردّ على مصادر إطلاق النار الأوكرانية ودمرها
lebanon 24
07/01/2023 19:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2023-01-07
11:51 | 2023-01-07
10:13 | 2023-01-07
09:16 | 2023-01-07
09:03 | 2023-01-07
09:02 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website