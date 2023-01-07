النائب العام التمييزي: الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم ١٥ شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد

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