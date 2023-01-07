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الخارجية المصرية: القاهرة ستظل داعمة لدور المؤسسات الليبية بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

Lebanon 24
07-01-2023 | 12:27
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