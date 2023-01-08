Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: القوات الجوية والصاروخية استهدفت 26 موقعاً روسيًا خلال 24 ساعة

Lebanon 24
08-01-2023 | 01:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: القوات الروسية قصفت خيرسون 54 مرة خلال الساعات الأخيرة
lebanon 24
08/01/2023 11:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت اليوم 51 صاروخا روسيا من أصل 70 استهدفت البنى التحتية الحيوية في البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2023 11:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: القوات الأوكرانية أحبطت 100 هجوم روسي في دونيتسك خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/01/2023 11:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الجوية قصفت 8 مواقع روسية و5 أنظمة مضادة للصواريخ (العربية)
lebanon 24
08/01/2023 11:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:39 | 2023-01-08
02:57 | 2023-01-08
02:45 | 2023-01-08
02:44 | 2023-01-08
02:42 | 2023-01-08
01:54 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website