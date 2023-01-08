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الحكومة العراقية تقرر فتح مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية ومكاتب أغلب البعثات الدبلوماسية أمام حركة سير المركبات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-01-2023 | 01:54
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