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مقتل 14 شخصاً على الأقل نتيجة فيضانات اجتاحت مدينة سمارانغ على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة الإندونيسية
Lebanon 24
08-01-2023
|
02:44
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