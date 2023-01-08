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بلال عبدالله: المعطيات حول ارتفاع اصابات كورونا لم تكن مفاجئة لاننا كنا نعلم انه مع قدوم الاعياد والمغتربين سترتفع الاصابات (صوت لبنان 100.5)

Lebanon 24
08-01-2023 | 02:57
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