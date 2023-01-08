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70 مستوطناً اسرائيلياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم (وكالة صفا)

Lebanon 24
08-01-2023 | 04:53
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