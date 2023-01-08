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وزير الطاقة القطري: قطر للطاقة ستوقع اتفاقيات بخصوص مجمع للبتروكيماويات في راس لفان هي الأكبر لقطر (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:07
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