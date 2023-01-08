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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل سحبت بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياض المالكي لدى عودته اليوم إلى الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:45
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