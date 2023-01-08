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نتنياهو: اتخذنا إجراءات تشمل عقوبات على بعض المسؤولين ضد السلطة الفلسطينية لترويجها "قرارا معاديا لنا" في الأمم المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:57
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