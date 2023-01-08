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رئيس وزراء السويد: تركيا دفعت بمطالب "لا يمكننا تنفيذها" من أجل دعم عضوية بلادنا في حلف "الناتو" (الشرق)

Lebanon 24
08-01-2023 | 06:59
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