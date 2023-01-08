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مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميل عبر قناة "الجديد": ميقاتي يُجري الإتصالات المناسبة لعقد جلسة حكومية ولو اقتضى الأمر أن يكون جدول أعمالها مُقتصراً على بند واحد متعلق بالكهرباء

Lebanon 24
08-01-2023 | 13:22
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