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الرئيس الأوكراني: الوضع صعب للغاية في سوليدار لكنها صامدة رغم الغارات الروسية التي دمرت معظمها

Lebanon 24
08-01-2023 | 14:40
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