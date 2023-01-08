وزارة الخارجية الإيرانية: اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسوري فيصل المقداد أكدا خلاله على وجود إرادة جادة لتعزيز العلاقات على كافة الصعد

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