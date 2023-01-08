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فريد البستاني: هناك مشكلة تواصل بين المسؤولين عن تسيير أمور الدولة وبحكمة الرئيس ميقاتي كان يجب أن يفتح خطوط التواصل مع تكتل لبنان القوي (الجديد)

Lebanon 24
08-01-2023 | 15:19
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