فريد البستاني: هناك مشكلة تواصل بين المسؤولين عن تسيير أمور الدولة وبحكمة الرئيس ميقاتي كان يجب أن يفتح خطوط التواصل مع تكتل لبنان القوي (الجديد)

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