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الرئيس البرازيلي يصدر أمرا بتدخل قوات الأمن الاتحادية في العاصمة بعد اقتحام القصر الرئاسي ومقار حكومية

Lebanon 24
08-01-2023 | 18:45
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