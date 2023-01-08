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مجلس الأمن القومي الأوكراني: موسكو تفكر في "سيناريو كوري" للهدنة لأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين

Lebanon 24
08-01-2023 | 23:34
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