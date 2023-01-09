Advertisement

أخبار عاجلة

بدء جلسة اللجان المشتركة لاستكمال بحث مشروع الكاببيتال كونترول برئاسة نائب الرئيس الياس بو صعب

Lebanon 24
09-01-2023 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بو صعب والبند الأول على جدول أعمالها مناقشة مشروع "الكابيتال كونترول"
lebanon 24
09/01/2023 14:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء جلسة اللجان المشتركة لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول (الجديد)
lebanon 24
09/01/2023 14:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول
lebanon 24
09/01/2023 14:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال مناقشة الكابيتال كونترول بحضور وزير المال
lebanon 24
09/01/2023 14:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:27 | 2023-01-09
07:27 | 2023-01-09
07:24 | 2023-01-09
07:20 | 2023-01-09
07:19 | 2023-01-09
07:18 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website