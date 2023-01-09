ميقاتي: من خلال رؤية إدارة شركة طيران الشرق الأوسط السّليمة استطعنا أن نصل إلى الحفاظ عليها وهي اليوم باتت تُحصل الأرباح والبقاء بعدما عانت من الخسائر قبل سنوات طويلة

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