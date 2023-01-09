نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة للكابيتال كونترول: القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق والودائع "ما طارت"

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