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بو صعب: نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ"الفريش" والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:16
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