15
o
بيروت
16
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بو صعب: أقول للمصارف "لا تُهوّلوا علينا" ويمكنكم الدفع للناس بالشراكة مع مصرف لبنان
Lebanon 24
09-01-2023
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو صعب: الودائع "ما طارت" وأقول للمصارف "لا تهوّلوا علينا"
Lebanon 24
بو صعب: الودائع "ما طارت" وأقول للمصارف "لا تهوّلوا علينا"
09/01/2023 19:06:03
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
09/01/2023 19:06:03
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
09/01/2023 19:06:03
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دولار صيرفة" وحجم التداول.. ماذا أعلن مصرف لبنان؟
Lebanon 24
عن "دولار صيرفة" وحجم التداول.. ماذا أعلن مصرف لبنان؟
09/01/2023 19:06:03
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
13:52 | 2023-01-08
08/01/2023 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
01:40 | 2023-01-09
09/01/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
01:53 | 2023-01-09
09/01/2023 01:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-09
09/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:50 | 2023-01-09
السعودية ستنظم الحج هذا العام بلا قيود على عدد الحجاج (أ.ف.ب)
11:45 | 2023-01-09
مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب بأوكرانيا عبر مساعدتها لروسيا (العربية)
11:44 | 2023-01-09
مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب رسمي من الحكومة البرازيلية بشأن بولسونارو (الجزيرة)
10:39 | 2023-01-09
قائد منتخب ويلز غاريث بيل يعلن اعتزاله كرة القدم (BBC)
10:17 | 2023-01-09
الأمم المتحدة توافق على تمديد اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر تركيا لـ 6 أشهر
10:12 | 2023-01-09
الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني ردا على الإعدامات بحق متظاهرين
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
09/01/2023 19:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact