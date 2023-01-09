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بو صعب: نحن بتوجه الى الغاء مادة تنص على عدم رفع المودعين دعاوى قضائية على المصارف

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:27
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النائب قاسم هاشم عن مناقشة المادة الأولى في قانون الكابيتال كونترول: طالبت بإنشاء صندوق استثماري لمقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الاستثمارات "وغير هيك حكي ورغي"
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