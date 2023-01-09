Advertisement

أخبار عاجلة

سوليفان: الكونغرس سيرصد 45 مليار دولار لأوكرانيا ضمن الموازنة العامة وهذا كفيل بتغطية احتياجاتها خلال 2023 (الجزيرة)

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يفوض وزير الخارجية بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار (الجزيرة)
lebanon 24
10/01/2023 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: واشنطن ستتعهد خلال القمة الأميركية الأفريقية المقبلة بدعم أفريقيا بـ 55 مليار دولار
lebanon 24
10/01/2023 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تقدم 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من خلال البنك الدولي
lebanon 24
10/01/2023 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: مساعدات عسكرية لأوكرانيا والدول المتضررة من الصراع بقيمة 3.75 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
10/01/2023 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2023-01-09
19:40 | 2023-01-09
19:38 | 2023-01-09
19:38 | 2023-01-09
18:21 | 2023-01-09
17:40 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website