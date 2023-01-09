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إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار داخل معسكر للجيش في جنين أدى لتدمير غرف القيادة من دون وقوع إصابات (الجزيرة)

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:37
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