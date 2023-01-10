Advertisement

أخبار عاجلة

زحمة سير خانقة على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر الموت المرفأ (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
10-01-2023 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحمة سير خانقة على المسلك الغربيّ لأوتوستراد جبيل... شاهدوا هذا الفيديو الذي يُظهر ما يحصل
lebanon 24
10/01/2023 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة خانقة في خلدة والطريق مقطوعة.. ماذا يجري؟ (فيديو)
lebanon 24
10/01/2023 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
10/01/2023 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث اصطدام سيارة بالرصيف على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي
lebanon 24
10/01/2023 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2023-01-10
11:53 | 2023-01-10
11:48 | 2023-01-10
11:13 | 2023-01-10
11:12 | 2023-01-10
11:10 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website