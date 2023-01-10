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الكرملين: محاولات مصادرة الأصول الروسية ستحمل عواقب على جميع البلدان التي ستحاول دعمها
Lebanon 24
10-01-2023
|
05:21
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