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وزير الخارجية الأوكرانية: لا نرى أي مؤشرات على أنّ الجانب الروسي مستعدّ حقا للمفاوضات

Lebanon 24
10-01-2023 | 05:54
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