الاشقر: نحن نستقبل الجميع لكن لا يجوز الا يتعلم أبناؤنا، وان يتعلم اولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسالة التعليم ما قبل الظهر

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