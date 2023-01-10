ويليام نون: يوم الخميس بعد جلسة مجلس النواب سيكون هناك وقفة للنواب الذي يدعمون قضية 4 آب ونطلب من كل من يريد الحقيقة ان يكون حاضرا ولكن هناك بعض النواب المتهمين والغير مرحّب بهم

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