Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولي: النجاح على المدى الطويل في مصر يعتمد على حجم الإصلاحات الاقتصادية

Lebanon 24
10-01-2023 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس جبهة الخلاص الوطني: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية كما تروج الحكومة (الجزيرة)
lebanon 24
10/01/2023 19:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بنك تونس المركزي يحذر من سنة صعبة في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/01/2023 19:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: نتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في العام 2023
lebanon 24
10/01/2023 19:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: هذه السنة ستكون أصعب من سابقتها لمعظم اقتصادات العالم
lebanon 24
10/01/2023 19:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2023-01-10
11:53 | 2023-01-10
11:48 | 2023-01-10
11:13 | 2023-01-10
11:12 | 2023-01-10
11:10 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website