Advertisement

أخبار عاجلة

البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي في العام 2023 إلى 1.7 %

Lebanon 24
10-01-2023 | 09:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: نتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في العام 2023
lebanon 24
10/01/2023 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حول الاقتصاد المصري... هذا ما كشفه البنك الدولي
lebanon 24
10/01/2023 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتصاد العالمي... ماذا ينتظره في العام 2023؟
lebanon 24
10/01/2023 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: شرط البنك الدوليّ لتمويل قطاع الكهرباء هو الإعلان عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وقد حصل هذا الأمر من بعد جدالٍ طويل جداً وحملة من الأخذ والرد وما من أحد يمكنه نفي العراقيل السياسيّة
lebanon 24
10/01/2023 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2023-01-10
11:53 | 2023-01-10
11:48 | 2023-01-10
11:13 | 2023-01-10
11:12 | 2023-01-10
11:10 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website