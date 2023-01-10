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جلسة لجنتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ستناقش يوم غد تحديد الأسباب التي أخرت تنفيذ خطة الكهرباء ورفع ساعات التغذية (الجديد)

Lebanon 24
10-01-2023 | 09:57
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