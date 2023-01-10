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واشنطن بوست: قوات أوكرانية ستصل إلى الولايات المتحدة للتدريب على أنظمة باترويت الدفاعية (الشرق)
Lebanon 24
10-01-2023
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11:10
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