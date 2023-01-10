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النقابات العمالية ستعلن عن تظاهرات في كل فرنسا احتجاجا على رفع سن التقاعد (العربية)
Lebanon 24
10-01-2023
|
13:49
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